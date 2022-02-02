الشرطة الإسرائيلية تبدل لغتها بشأن قضية التنصت على المواطنين

القدس (CNN) – أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن الكشف عن نتائج توصل إليها تحقيق بشأن ما أثير عن التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين دون الحصول على موافقات قانونية.

وكانت الشرطة أنكرت، في وقت سابق، ما ذكره موقع كالكاليست، الشهر الماضي، أنها استخدمت برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي صنعته مجموعة NSO الإسرائيلية للتنصت على سياسيين وقادة حركات احتجاجية، دون الحصول على موافقات قانونية.

وردت الشرطة الإسرائيلية وقتها بأنها "أجرت تحقيقا شاملا لم يسفر عن أي نتائج تشير إلى وجود الانحراف المزعوم عن القانون".

ولكن الشرطة أعلنت، الثلاثاء، دون الخوض في التفاصيل، أنها سترسل إلى المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت "نتائج إضافية كشف عنها تحقيقها"، وأكدت الشرطة التزامها بالتعاون في التحقيقات المقبلة.

ومن جانبه، أعلن المدعي العام الإسرائيلي تعيين فريق للتحقيق في كيفية مراقبة الشرطة للاتصالات الإلكترونية، ومن المتوقع أن يقدم الفريق نتائج التحقيق بحلول الأول من يوليو/ تموز.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: "سيقوم الفريق بفحص الأدوات المتاحة للشرطة للتنصت على المكالمات الهاتفية، وكيفية عملها ومدى ملاءمتها للصلاحيات الممنوحة للشرطة، وكذلك الحاجة إلى اتخاذ خطوات لمنع انتهاكات الشرطة".

ولم توضح الشرطة ولا المدعي العام ما إذا كانت النتائج مرتبطة على وجه التحديد باستخدام برنامج "بيغاسوس".