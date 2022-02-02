أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإيرانيين سيد محمد حسين موسى كاظمي وسجاد كاشيان.

وقالت وزارة الخارجية إن "كاظمي و كاشيان شاركا في عملية عبر الإنترنت برعاية السلطات الإيرانية لمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2020".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن العملية التي وصفتها بـ"الخبيثة" استمرت من أغسطس/ آب على الأقل حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وسعت إلى "زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية".

وكذلك قاما بحملة تخويف للناخبين والتأثير عليهم، والسعى إلى شراء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين، وتعريض حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بشركة إعلامية أمريكية للخطر.

وأضافت أن كاظمي وكاشيان يواجهان عقوبات وتهما جنائية، وأنهما أدرجا على لائحة العقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وكذلك شركة الإنترنت الإيرانية Emennet Pasargad التي يعملان بها بسبب محاولة التدخل فى الانتخابات الرئاسية.