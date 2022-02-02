تركي الحمد يشبه "الوهابية" بـ"التطهيرية المسيحية": مهمتها انتهت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شبه الكاتب والمحلل السياسي السعودي، تركي الحمد، الحركة "الوهابية" بالحركة "التطهرية المسيحية"، وقال إن "مهمة الوهابية التاريخية انتهت".

وذكر الحمد، عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء: "كانت حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التطهرية (الوهابية)، أيديولوجيا دينية ساعدت الدولة السعودية الأولى في التوسع لا شك، و بعد ذلك انتهت مهمتها التاريخية، بمثل ما انتهت التطهرية المسيحية التي كانت أيدولوجيا بريطانيا وأمريكا حين التأسيس، واليوم انتهت هذه الضرورة وأصبحت جزءا من التاريخ".

كان المحلل السياسي السعودي قال في تغريدة سابقة تعليقا على إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتحديد يوم 22 فبراير/شباط من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، ويصبح إجازة رسمية: "من الملاحظ أن (يوم التأسيس) هو يوم تولي محمد بن سعود مقاليد الحكم في الدرعية، وليس يوم الاتفاق التاريخي اللاحق بين الأمير والشيخ، وهذا تأكيد على مدنية الدولة في جذورها الأولى، فقد جاء الشيخ إلى الدرعية مستنصرا وليس داعما أو مؤسسا، وهذا يحل كثير من الاشكالات حول طبيعة الدولة".

يذكر أن الأمر الملكي بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية أشار إلى "بداية تأسيس الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".

وأضاف الأمر الملكي أن الدولة السعودية الأولى "أرست الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمدت أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى 7 سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)".

وتابع الأمر الملكي: "بعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها".

وعن اختيار تاريخ 22 فبراير، أوضح الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق شهر فبراير من عام 1727م.