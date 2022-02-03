البرهان يوضح شروط تسليم "أمانة السلطة".. و حميدتي يحذر من "المندسين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الأربعاء، إن القوات المسلحة السودانية وكل القوات النظامية والأطراف السياسية "ملتزمة بعدم تسليم أمانة السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي".

وأضاف البرهان لضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاة بالفاشر: "نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وأكد على "ضرورة ان يُوجه السلاح لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم في ظل الاضطراب الذي يشهده الإقليم"، ووجه القوة المشتركة لحماية المواطنين في دارفور بـ"ردع كل خارج عن القانون".

وقال: "لا أحد يستطيع أن يزايد على تضحيات القوات المسلحة في كافة أنحاء البلاد"، لافتا إلى أن "استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية سيسد الباب امام المخربين الذين يريدون زعزعة أمن المواطن".

ونبه البرهان إلى "ضرورة التصدي لحملات التضليل والتلفيق والكذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الضارة بأمن الوطن والتي يجب النظر إليها بحصافة وأذن واعية وروح وطنية خالصة".

وقال نائب رئيس مجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن "فرض هيبة الدولة ضرورة ملحة تقتضيها الظروف التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين"، وأشار إلى "وجود مندسين هدفهم زرع الفرقة والشتات وتأجيج الفتن وزعزعة الاستقرار بالبلاد".