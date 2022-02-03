بايدن يعلن مقتل زعيم داعش في عملية عسكرية أمريكية شمال غرب سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم داعش عملية عسكرية شمال غرب سوريا، الخميس.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "نفذت القوات المسلحة الأمريكية الليلة الماضية عملية عسكرية شمال غرب سوريا، بتوجيهاتي، لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمنا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "وبفصل شجاعة قواتنا المسلحة تمكنا من قتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم داعش".

وأكد بايدن عودة جميع القوات الأمريكية المشاركة في العملية سالمة وأشار إلى أنه سيوج كلمة للشعب الأمريكي في هذه المناسبة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية قتلت زعيم تنظيم داعش آنذاك أبو بكر البغدادي في عملية بمحافظة إدلب السورية في 27 أكتوبر/تشرين أول من عام 2019.