"أمام تعزيز قوات حزب الله".. وزير دفاع إسرائيل يقترح دعم جيش لبنان

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، تقدم دعم للجيش اللبناني، مقابل ما وصفه بـ"تعزيز قوات حزب الله".

جاء ذلك في تغريدة لوزير الدفاع الإسرائيلي على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مواطنو لبنان ليسوا أعداءً لنا. لذلك اقترحتُ تقديم مساعداتنا للبنان، بما يشمل توجّهي الأخير لقائد قوّات الأمم المتّحدة".

وتابع غانتس قائلا: "نيّتنا هي دعم الجيش اللّبنانيّ الّذي يعاني من نقص في الإمكانات، بعد أن تركه في الفترة الأخيرة أكثر من 5000 جندي، أمام تعزيز قوّات حزب الله ودعمها على أيدي إيران".

وتأتي تغريدة غانتس في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدولية لدعم الجيش اللبناني، حيث أعلن الأخير، الأربعاء، عن "تسلّم مركب بحري و3 آليات مقدّمة هبة من السلطات الايطالية إلى الجيش اللبناني بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد العمليات المشتركة الايطالية الجنرال Francesco Paolo FIGLIUOLO بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE".

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