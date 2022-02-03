"أمام تعزيز قوات حزب الله".. وزير دفاع إسرائيل يقترح دعم جيش لبنان

وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، تقدم دعم للجيش اللبناني، مقابل ما وصفه بـ"تعزيز قوات حزب الله".

مواطنو لبنان ليسوا أعداءً لنا. لذلك اقترحتُ تقديم مساعداتنا للبنان، بما يشمل توجّهي الأخير لقائد قوّات الأمم المتّحدة. نيّتنا هي دعم الجيش اللّبنانيّ الّذي يعاني من نقص في الإمكانات، بعد أن تركه في الفترة الأخيرة أكثر من 5000 جندي، أمام تعزيز قوّات حزب الله ودعمها على أيدي إيران.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الدفاع الإسرائيلي على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مواطنو لبنان ليسوا أعداءً لنا. لذلك اقترحتُ تقديم مساعداتنا للبنان، بما يشمل توجّهي الأخير لقائد قوّات الأمم المتّحدة".

وتابع غانتس قائلا: "نيّتنا هي دعم الجيش اللّبنانيّ الّذي يعاني من نقص في الإمكانات، بعد أن تركه في الفترة الأخيرة أكثر من 5000 جندي، أمام تعزيز قوّات حزب الله ودعمها على أيدي إيران".

حفل تسلم مركب بحري و٣ آليات هبة من السلطات الايطالية إلى الجيش اللبناني في قاعدة بيروت البحرية #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/IGGE2knw9N https://t.co/OOUCWV05ae

وتأتي تغريدة غانتس في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدولية لدعم الجيش اللبناني، حيث أعلن الأخير، الأربعاء، عن "تسلّم مركب بحري و3 آليات مقدّمة هبة من السلطات الايطالية إلى الجيش اللبناني بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد العمليات المشتركة الايطالية الجنرال Francesco Paolo FIGLIUOLO بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE".