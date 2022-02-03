وزير يمني يحذر من إطلاق جماعة الحوثي لعمليات تجنيد إجبارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، الأربعاء، من إطلاق جماعة الحوثي "عمليات تجنيد إجباري للمدنيين" في العاصمة اليمنية صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

وقال وزير الإعلام اليمني، عبر حسابه على تويتر: "نحذر من إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عمليات تجنيد إجباري للمدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، واجبار كل عاقل حارة على تجنيد 5 مواطنين، للزج بهم في جبهات القتال وقودا لمعاركها العبثية في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ حملات تجنيد إجباري للمواطنين يهدف لتعويض خزانها البشري بعد الخسائر غير المسبوقة التي منيت بها في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات، تأكيد على مضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورفض كل دعوات التهدئة تنفيذا للإملاءات الإيرانية".

وتابع: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة تجنيد مليشيا الحوثي الإجباري للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظم للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة ارهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية".