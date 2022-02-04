الحوثي يهاجم الإمارات في أول ظهور بعد غياب أثار التكهنات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، الخميس، بعد غياب عن الظهور العلني في عدد من المناسبات أثار التكهنات حول مصيره، ووصف زعيم الجماعة المدعومة من إيران، الإمارات بأنها "أداة رئيسة لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا".

وذكر الحوثي، في كلمة بمناسبة جمعة رجب، أن "الإماراتيين هم الخاسرون بعودتهم إلى التصعيد، وخضوعهم لأوامر أمريكية بريطانية إسرائيلية"، وفقا لقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي.

وذكر أن ما وصفها بـ"حملات العدوان" قال إنها "فشلت فيما مضى عسكريا وإعلاميا واقتصاديا في الكثير من المحافظات، وستفشل الآن أيضاً".

وأضاف: "نقول بكل ثقة.. الذين انطلقوا من أبناء أمتنا في صف أمريكا وبريطانيا وإسرائيل عاقبتهم هي الخسران"، وتابع: "رأينا سقوط أنظمة الذين وقفوا في صف أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وقتلوا وأجرموا بحق أبناء أمتهم".

وذكر: "كلما تعاظمت الجرائم يزداد مستوى التضامن من اليمن إلى فلسطين إلى لبنان إلى سوريا والبحرين والعراق وإيران ومع كل أحرار الأمة".

وأضاف أن "أعداءنا يحاربوننا بهدف السيطرة علينا بشكل كامل، ونتيجة ذلك نعاني"، وتابع: "موقفنا يجسد الحرية والكرامة بكل ما تعنيه الكلمة ولا نقبل بسيطرة أعدائنا علينا"، قال: "الحصار والطغيان وجرائم الأعداء سبب لهزيمتهم.. ومظلومية شعبنا مع صبره وعطائه وتحمله لمسؤوليته وتوكله على الله سبب للنصر المحتوم".

يذكر أن القوات الإماراتية أطلقت، الإثنين، صواريخ مضادة للطائرات لاعتراض صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن.

وكان هجوم يوم الاثنين هو ثالث هجوم شنه الحوثيون على الإمارات هذا الشهر.

في 17 يناير / كانون الثاني، أدى هجوم صاروخي وطائرة مسيرة للحوثيين إلى مقتل ثلاثة عمال أجانب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، و رد التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الحوثيين بهجوم استمر لمدة أسبوع في اليمن، مما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير الإنترنت.