بسبب راكب سعودي.. طائرة تعود لمطار القاهرة بعد الإقلاع بـ25 دقيقة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عادت طائرة تابعة لشركة "طيران ناس" إلى مطار العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بعد 25 دقيقة على إقلاعها وذلك لإنقاذ حياة راكب سعودي.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي، وذكر فيه: "اضطر قائد طائرة احدى الشركات الخاصة المتجهة صباح الخميس، من مطار القاهرة إلى الدمام للعودة مرة أخري للمطار بعد 25 دقيقة من إقلاعه لإنقاذ حياة راكب سعودي أصيب بأزمة مرضية مفاجئة.."

وأضاف التقرير أن الراكب السعودي "تم نقله إلى المستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير ساعتين عن موعده الأصلي".

وتابع التقرير: "صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن برج المراقبة تلقى إخطارا من قائد رحلة ’فلاي ناس‘ رقم 895 والمتجهة إلى مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية يطلب السماح له بالعودة وإعداد فريق طبي لإنقاذ الراكب السعودي ’نواف . م‘ مواليد 1986 حيث أصيب بأزمة مرضية مفاجئة وتم السماح للطائرة بالعودة وتم إنزال الراكب من الطائرة ونقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير حوالي ساعتين عن موعده إقلاعه الأصلي من مطار القاهرة".