كيف تم العثور على زعيم داعش؟.. جنرال أمريكي يوضح

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الجنرال فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، إن زعيم داعش، أبو إبراهيم القرشي، الذي قُتل خلال عملية أمريكية في سوريا، الأربعاء، تم العثور عليه ميتا خارج المبنى الذي كان يعيش فيه بعد أن فجر نفسه بعبوة ناسفة.

وأضاف ماكينزي: "عثرت القوات الأمريكية على زعيم داعش ميتا على الأرض خارج المبنى بسبب قوة الانفجار في الطابق الثالث"، وتابع أن القوات الأمريكية تعرفت على القرشي من خلال بصمات الأصابع وتحليل الحمض النووي.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، قال في وقت سابق الخميس، إن العبوة الناسفة التي فجرها زعيم داعش بنفسه قتلت زوجته واثنين من أطفاله.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن مقتل زعيم تنظيم داعش في عملية عسكرية شمال غرب سوريا، الخميس.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "نفذت القوات المسلحة الأمريكية الليلة الماضية عملية عسكرية شمال غرب سوريا، بتوجيهاتي، لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمنا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "وبفصل شجاعة قواتنا المسلحة تمكنا من قتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم داعش".

وأكد بايدن عودة جميع القوات الأمريكية المشاركة في العملية سالمة..

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية قتلت زعيم تنظيم داعش آنذاك أبو بكر البغدادي في عملية بمحافظة إدلب السورية في 27 أكتوبر/تشرين أول من عام 2019.