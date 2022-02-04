سجال بين السفير الياباني في السعودية ومغردين بعد سؤاله عن "اسم العروس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية فوميو إيواي في سجال مع مغردين، بعد سؤاله، عبر حسابه على تويتر، عن سبب عدم ذكر اسم العروس في دعوة لحفل زفاف.

وبدأ الجدل بتغريدة للسفير الياباني، الخميس، قال فيها: "لقد حضرت مؤخرًا حفل زفاف نجل صديقي السعودي القديم، ولاحظت أن اسم العروس غير مذكور في الدعوة. أهذه عادة أو تختلف من أسرة إلى أخرى؟".

وجمعت تغريدة السفير الياباني نحو 2000 تعليق والكثير منها تحمل انتقادات لسؤال السفير أو ردود بأسئلة أخرى عن عادات يابانية أو ادعاءات رد عليها السفير. وأكد أن سبب السؤال هو "رغبة شديدة" في التعرف أكثر على المجتمع الذي يسكن فيه.

@punsher_x أين شاهدت هذا في اليابان؟ لأن لم أسمع ولم أشاهد هذا حتى يومنا هذا.

والجمعة، قال السفير الياباني في تغريدة أخرى: "أدركت من خلال الجدل الدائر بينكم أن مفهومي عن مجتمعكم ما زال قاصرًا جدًا وفي الوقت نفسه أدركت أن مجرد طرح سؤال بريء في منصة التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة في بعض الأحيان. المثل يقول: يا غريب كن أديب وقد أدركت معناه من خلال هذه التجربة".

وجمعت هذه التغريدة نحو 1200 تعليق وكان الكثير منها مرحبا بالسفير وبسؤاله ورغبته في فهم المجتمع السعودي بشكل أكبر، كما انتقدوا التعليقات التي هاجمت السفير بسبب سؤاله.

@FumioIwai صبحك الله بالنور سعادة السفير ، نحن نحبك وسؤالك لاشيء فيه وأنت لست بغريب أنت واحد منا وفينا ، وأي رد غير محمود لايمثل إلا نفسه

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