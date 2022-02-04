تسلسل زمني لعملية إنقاذ الطفل ريان.. كل ما نعرفه حتى الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار سقوط الطفل المغربي، ريان، في حفرة عمقها 32 مترا ردود فعل واسعة وموجة تعاطف وسط محاولات فرق الإنقاذ المغربية انتشاله من الحفرة، نستعرض فيما يلي تسلسلا زمنيا لهذا الحدث.

أعلنت فرق الإنقاذ قبل ساعة تقريبا بدء عملية الحفر الأفقي لإنقاذ الطفل

وكاتت قد وصلت عملية الحفر العمودي إلى مراحلها الأخيرة قبل ساعات مساء الجمعة

وصلت أعمال الإنقاذ إلى مراحل "معفدة" في بعض الأحيان واضطرت فرق الإنقاذ لوقف الحفر خوفا من انهيارات أرضية

هناك تضارب أنباء حول تلقيه طعام وشراب إذ ذكرت وسائل إعلام أنه تناول طعاما وشرابا الخميس في حين تقول فرق الإنقاذ إن هذه المعلومات ليست دقيقة

أظهر بث حي أن فرق الإنقاذ تركت 2 مترا بالحفر العمودي و3 أمتار في الحفر الأفقي لانتشال الطفل

حفرت الآلايات عموديا إلى عمق زاد عن 28 مترا على مدار الليلة الماضية

بدأت فرق الإنقاذ المغربية محاولاتها لإنقاذ الطفل عبر الحفر العمودي ثم الأفقي

فقده أهله يوم الثلاثاء واكتشفوا أنه في الحفرة بعد سماع صوت بكائه

سقط الطفل ريان، 5 سنوات، ظهر الثلاثاء، في حفرة (بئر) عمقها 32 مترا وقطرها 50 سم في ولاية شفشاون شمال المغرب