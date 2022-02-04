السعودية ترد على أنباء عن وقوع انفجار في معسكرات "الحرس الوطني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت السلطات السعودية، الخميس، على أنباء تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات تابعة لوزارة الحرس الوطني في شرق الرياض.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني السعودية، عبر حسابها على تويتر، عدم صحة الأنباء بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة شرق الرياض.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "ما قد يُسمع من أصوات بين فترة وأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة كونها منطقة تدريبات عسكرية".

وأهابت وزارة الحرس الوطني، في بيانها، بالمواطنين والمقيمين "عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية".