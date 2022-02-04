بسبب الإساءة للسعودية وقيادتها.. مجموعة طبية تنهي خدمات متعاقد وترحله

الشرق الأوسط
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بسبب الإساءة للسعودية وقيادتها.. مجموعة طبية تنهي خدمات متعاقد وترحله
Credit: YASIN AKGUL / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مجموعة سليمان الحبيب الطبية عن إنهاء خدمات أحد المتعاقدين حديثا معها بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة للسعودية.

وقالت المجموعة في بيان لها: طإشارة إلى ما تم تداوله اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أن أحد المتعاقدين المنضمين حديثا لإحدى شركات المجموعة قد صدرت منه عبارات مسيئة ضد الوطن عبر أحد حساباته الشخصية منذ سنوات".

وتابعت المجموعة في البيان قائلة إنها "تؤكد حرصها على كل الحرص على اسم وسمعة" السعودية وقيادتها وأنها لن تتهاون مع من يوجهون الإساءة للممكلة وقيادتها بأي شكل من الأشكال.

وعلنت "سليمان الحبيب الطبية" عن لإنهاء خدمات الموظف المذكور ووإنهاء إجراءات ترحيله من البلاد، وفقا للبيان.

وكان قد تداول مغردون وسما حول طبيب يحمل إحدى الجنسيات العربية أساء للسعودية عبر صفحاته على وسائل التواصل.

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