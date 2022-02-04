دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – افتتحت دولة الفاتيكان سفارتها في الإمارات، الجمعة، في الذكرى الـ15 لإقامة علاقات بين البلدين.

وافتتح رئيس الأسافقة تيافة إدجار بارا وهو نائب الشؤون العامة للدولة ونائب وزير الخارجية السفارة بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين على رأسهم وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وقال بارا في كلمته بمناسبة افتتاح السفارة في أبوظبي: "إن افتتاح سفارة دولة الفاتيكان في أبوظبي هو دليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين ، موضحا أن افتتاح مقر سفارة الفاتيكان في أبوظبي يوافق الذكرى الثالثة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من قبل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين"، وفقا لوام.

Archbishop Edgar Peña Parra officially opens the new Apostolic Nunciature in Abu Dhabi, and confirms the diplomatic outpost as a concrete sign of the Pope’s concern for people in the United Arab Emirates. #HumanFraternityDay https://t.co/hVTvd3mj8h

ويتزامن افتتاح سفارة الفاتيكان في الإمارات في الذكرى الـ15 لإقامة علاقات بين البلدين، وفقا للوكالة.