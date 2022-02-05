دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الجمعة، إعلان فرنسا استعدادها لتنفيذ مهمات جوية في الأجواء الإماراتية ردا على الهجمات التي تلقتها أبوظبي من جانب الحوثيين في يناير/كانون ثاني الماضي، بأنه "موقف متميز في دعمه لدولة الإمارات".

وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "التحديات تظهر طبيعة المواقف التي يعول عليها، وفي هذا السياق يبرُز الموقف الفرنسي المتميز في دعمه لدولة الإمارات ليضاف إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء".

وأضاف: "كعادتها تتعامل الإمارات مع التحدي الارهابي العابر بحكمة مستندة إلى قدراتها الدفاعية الوطنية الصلبة وإلى التضامن العالمي الواسع".

كانت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورينس بارلي قالت عبر حسابها على تويتر: "طائرات الرافال التي تعود لقواتنا الدائمة في أبوظبي، ستشارك إلى جانب القوات المسلحة الإماراتية في عمليات مراقبة ورصد واعتراض حين تستدعي الحاجة"، وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من هذه العمليات هو حماية المجال الجوي الإماراتي من أي محاولة اختراق.

ولدى باريس سبع طائرات رافال في قاعدة عسكرية بأبوظبي، وفقا لوزارة الدفاع الفرنسية.

وحظيت الإمارات بدعم كبير من جانب واشنطن، إذ ستنشر أمريكا طائرات من الجيل الخامس في الإمارات وسترسل مدمرة لمساعدة البحرية الإماراتية في التصدي للهجمات الحوثية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الجمعة، عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين الإمارات وفرنسا وذلك لـ"مواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف دولة الامارات العربية المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، عبر حسابها على تويتر: "قام اللواء الركن صالح العامري قائد العمليات المشتركة بزيارة اليوم لقيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية في باريس حيث التقى باللواء فيليب سنجارا قائد العمليات المشتركة الفرنسية واللواء لوران ماربوف مدير إدارة التعاون الدولي حيث بحث الجانبين تفعيل مجالات التعاون والدفاع المشترك".

وأضافت: "تعلن وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وذلك لمواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف دولة الإمارات العربية المتحدة".