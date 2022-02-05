التحالف يطلب من اليمنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طلب التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، السبت، من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين "عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداء من الساعة الثالثة فجرا ليوم السبت حتى إشعار آخر باستخدامها".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن هذه الأماكن "ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق"، وفقا لوكالة الأنباء للسعودية.

وأعلن التحالف "بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات"، وأكد أن العملية "استجابة للتهديد الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الجهات الهجمات العدائية".

وكان التحالف طلب من المدنيين، الجمعة، "التريث عند العودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصا على سلامتهم"، وقال إن "ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية".

وذكر أن "العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير".