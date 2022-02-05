حقائق وأرقام.. أزمة لبنان تدفع الشباب للانقطاع عن التعليم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تدفع الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان الشباب إلى ترك التعليم والبحث عن فرص عمل تعينهم وتعين أسرهم، سواء كانت داخل لبنان أو خارجه. فوفق إحصائيات نشرتها منظمة يونيسيف، تعتمد 13٪ من العائلات على إرسال أبنائها وبناتها ممن هم دون سن الـ 18 إلى العمل، فيما تصل نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن في سن مبكرة، بين 15 و 24 إلى 16٪.

وتظهر الإحصائيات أن 3 من بين كل 10 شبان وشابات في لبنان توقفوا عن التعليم للبحث عن فرص عمل، فيما يشعر نحو 41٪ أن فرصتهم الوحيدة هي بالبحث عن فرص في الخارج.

يستعرض الانفوغرافيك أعلاه بعض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتوقف الشباب في لبنان عن التعليم.