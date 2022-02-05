على هامش أولمبياد بكين.. أول لقاء يجمع محمد بن زايد وتميم بن حمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، السبت، على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

واللقاء هو الأول من نوعه بين القائدين الخليجيين منذ أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة، في يونيو 2017، وذلك قبل إعلان تسوية الأزمة بموجب بيان العلا خلال القمة الخليجية مطلع العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم بن حمد التقى الشيخ محمد بن زايد، على هامش مأدبة غداء أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى، السبت، لعدد من قادة الدول وكبار المسؤولين المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

كما التقى أمير قطر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.