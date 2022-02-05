نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من المقرر أن تنقل الحكومة الأمريكية، محمد القحطاني، المعتقل في غوانتانامو بكوبا، وذلك بعد أن أعلن أنه أحد عناصر القاعدة الذي خطط ليكون "الخاطف رقم 20" في هجمات 11 سبتمبر لكنه فشل في الصعود على متن الرحلة رقم 93 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، التي تحطمت في ريف ولاية بنسلفانيا.

جاء ذلك بعد أن أوصى مجلس المراجعة الدورية، وهو كيان حكومي تأسس في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، لتحديد ما إذا كان المحتجزون في المنشأة مذنبين، بإعادة القحطاني إلى مصحة للصحة العقلية في المملكة العربية السعودية.

وذكر أنه وبعد إلقاء القبض عليه قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، سُجن محمد القحطاني وتعرض للتعذيب على أيدي حكومة الولايات المتحدة، وعندما أُسقطت التهم الموجهة إليه في عام 2008، تُرك ليقبع خلف القضبان.

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في تقرير سابق أن محامي القحطاني قالوا إنه يعاني من مرض عقلي شديد، ويعاني من مرض انفصام الشخصية والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة نتيجة تعذيبه، وقد خاضوا معركة قانونية مطولة من أجل إعادته إلى المملكة العربية السعودية.