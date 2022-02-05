بالصور.. أين وصلت عمليات انقاذ الطفل ريان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر الجهود التي تبذلها فرق الإنقاذ للوصول إلى الطفل ريان الذي سقط في بئر بعمق 32 مترا بقرية اغران بإقليم شفشاون في المغرب، منذ الثلاثاء.

#MapActu جهود متواصلة مكنت من تجاوز صخرة تحول دون الوصول الى الطفل ريان https://t.co/JNbWFgH9yB Sauvetage de Rayan: les efforts inlassables ont permis de dépasser un rocher bloquant le passage https://t.co/jWA0zH2rmA https://t.co/v2AGcyhyEG

ونشرت وكالة أنباء المغرب العربي صورا هي الأحدث في محاولات انقاذ الطفل ريان على صفحتها المغرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر بالسلطات المحلية أن "أشغال الحفر الافقي التي تتم يدويا وبآلات كهربائية صغيرة لاعتبارات متعلقة بسلامة المنقذين اصطدمت بصخرة كبيرة جرى للتو تفتيتها بعدما استغرق الأمر أكثر من 3 ساعات تفاديا لتصدع وتشقق التربة مخافة انهيار الحفرة او البئر".

وبينت الوكالة في تقريرها: "يجري تثبيت جوانب الفجوة الافقية بأنابيب معدنية وخرسانية مع التقدم الحثيث لأشغال الحفر، التي يقوم بها فريق من المختصين.. حيث تم نصب أجهزة استشعار وقياس تابعة للوقاية المدنية للحفاظ على خط السير الصحيح لأشغال الحفر في اتجاه مكان الطفل ريان".