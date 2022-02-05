بالصور.. أين وصلت عمليات انقاذ الطفل ريان؟

الشرق الأوسط
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سباق مع الزمن.. عملية إنقاذ الطفل ريان وصلت مرحلة دقيقة
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سباق مع الزمن.. عملية إنقاذ الطفل ريان وصلت مرحلة دقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر الجهود التي تبذلها فرق الإنقاذ للوصول إلى الطفل ريان الذي سقط في بئر بعمق 32 مترا بقرية اغران بإقليم شفشاون في المغرب، منذ الثلاثاء.

ونشرت وكالة أنباء المغرب العربي صورا هي الأحدث في محاولات انقاذ الطفل ريان على صفحتها المغرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر بالسلطات المحلية أن "أشغال الحفر الافقي التي تتم يدويا وبآلات كهربائية صغيرة لاعتبارات متعلقة بسلامة المنقذين اصطدمت بصخرة كبيرة جرى للتو تفتيتها بعدما استغرق الأمر أكثر من 3 ساعات تفاديا لتصدع وتشقق التربة مخافة انهيار الحفرة او البئر".

وبينت الوكالة في تقريرها: "يجري تثبيت جوانب الفجوة الافقية بأنابيب معدنية وخرسانية مع التقدم الحثيث لأشغال الحفر، التي يقوم بها فريق من المختصين.. حيث تم نصب أجهزة استشعار وقياس تابعة للوقاية المدنية للحفاظ على خط السير الصحيح لأشغال الحفر في اتجاه مكان الطفل ريان".

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