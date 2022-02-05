السعودية تعلن إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أنها أحبطت 5 محاولات لتهريب مليون و491 ألف و859 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في شاحنات ومركبات قدمت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، في بيان: "عند خضوع عدد من الشاحنات والمركبات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والكلاب البوليسية، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة".

وأضاف الهيئة عن أنه "في المحاولة الأولى التي تم إحباطها في جمرك الحديثة، عُثر على 774ألف و418 حبة، كانت مُخبأة في تجويف أرضية إحدى المركبات من نوع خصوصي وفي خزان الوقود الخاص بالمركبة".

وتابعت: "في المحاولة الثانية التي تم إحباطها، عُثر على 272 ألف و93 حبة، كانت مُخبأة في أماكن متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ، وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 269 ألف و767 حبة كبتاغون في شاحنة آخرى".

وأضافت الهيئة أنه "جرى إحباط محاولة رابعة في منفذ الحديثة أيضا، حيث تم فيها إخفاء 134ألف و884 حبة كبتاغون في أرضية إحدى الشاحنات القادمة، كما تمكن المنفذ من إحباط محاولة خامسة لتهريب 40 ألف و697 حبة وذلك بعد إخفائها في جهاز التبريد الخاص بناقل الحركة لإحدى الشاحنات".

وأوضحت الهيئة "أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات القبض على مستقبليها داخل المملكة​ وعددهم شخصان".