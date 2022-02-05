السعودية تعلن عن الهوية البصرية ليوم التأسيس: ترمز لبطولات الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، عن الهوية البصرية ليوم التأسيس يوم 22 فبراير/شباط تحت شعار "يوم بدينا"، حيث يظهر في منتصف الشعار أيقونة رجل يحمل راية في إشارة إلى "بطولة رجالات المجتمع السعودي والتفافه حول الراية التي حماها".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الهوية البصرية "تحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية".

وأضافت: "يحيط بأيقونة الهوية 4 رموز هي: التمر الذي يدل على النماء والحياة والكرم، والمجلس الذي يعبر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، والسوق في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم".

إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "#يوم_بدينا" تحمل مضامين ترمز لأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية. https://t.co/lpEVtxKWHE #واس_عام https://t.co/AmJFucO8Mi

وكُتبت عبارة "يوم التأسيس - 1727م" بخط "مستلهم من مخطوطات عديدة وثقت تاريخ الدولة السعودية الأولى لتكون الرسالة الشاملة للشعار مرتبطة بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلة لمعاني الفخر والحماس والأصالة والترابط، ومرتبطة بالضيافة والكرم والمعرفة والعلوم"، بحسب الوكالة.

وأتت الهوية البصرية ليوم التأسيس هذا العام تحت شعار "يوم بدينا" لـ"تعزز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المميزة، ومرسِّخَةً للاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة ومجتمعها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان أصدر أمرًا ملكيًا بتحديد يوم 22 فبراير/شباط من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، ويصبح إجازة رسمية.

وأشار الأمر الملكي إلى "بداية تأسيس الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".

وأضاف الأمر الملكي أن الدولة السعودية الأولى "أرست الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمدت أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى 7 سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)".

وتابع الأمر الملكي: "بعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها".

وعن اختيار تاريخ 22 فبراير، أوضح الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق شهر فبراير من عام 1727م.