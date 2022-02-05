دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة لصالح الأردن، تتضمن 16 طائرة من طراز F-16 C / D Block 70، إضافة إلى معدات تصل تكلفتها التقديرية 4.21 مليارات دولار، حسبما أفاد قسم الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة، الجمعة.

ونشر قسم الشؤون السياسية والعسكرية بالخارجية الأمريكية، في حسابه عبر تويتر، بيانًا لوكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، التي قالت إنها أرسلت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل، الجمعة.

وتشمل الصفقة التي طلبتها الحكومة الأردنية 12 طائرة من طراز F-16 C Block 70، و4 طائرات من طراز F-16 D Block 70.

إلى جانب محركات مركبات ورادارات ومدافع وأنظمة تحكم إلكترونية وذخيرة شديدة الانفجار وأخرى للتدريب، فضلا عن معدات التشفير للاتصالات الآمنة، ومعدات الملاحة الدقيقة.

وقالت وكالة التعاون الأمني بوزارة الدفاع الأمريكية إن "عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأضافت الوكالة أن "الصفقة المقترحة ستعمل على تحسين قدرة الأردن على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان استمرار التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وقوات التحالف. ستعمل هذه الطائرات على تحديث أسطول الطائرات المقاتلة الأردنية ودعم المتطلبات التشغيلية المرتبطة بالأهداف الإقليمية للتحالف الأمريكي، مثل مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، ومواجهة الجهات الخبيثة الحكومية وغير الحكومية، والدفاع الحدودي".