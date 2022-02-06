دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحالت النيابة العامة في مصر 5 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، في اتهامهم بتهديد طفلتين شقيقتين ونشر "صور خادشة منسوبة" لإحداهما، التي أقدمت على الانتحار في وقت لاحق.

في نهاية الشهر الماضي، فارقت فتاة اسمها هايدي وعمرها 14 عامًا، الحياة فور وصولها مستشفى بمحافظة الشرقية (شمال شرق العاصمة المصرية)، بعد إصابتها بالتسمم نتيجة تناولها "فوسفيد الألمينيوم"، المعروفة باسم "حبة الغلال"، حسب تقارير صحفية.

وقالت النيابة المصرية، في بيان، الأحد، إنها أحالت المتهمين إلى المحاكمة يوم السبت، قائلة إنهم يواجهون اتهامات "بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورًا خادشة منسوبة للأولى، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادىء والقيم الأسرية في المجتمع المصري".

واستندت النيابة إلى شهادة 8 شهود "منهم والدا الطفلة المجني عليها، وشقيقتها، وبعض أقاربها وصديقة لها".

وتوصلت التحقيقات معهم إلى أنه خلافا نشب "بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها، وأن ابنتي الأخيرة تحصلا من اثنين متهمين آخرين على صور خادشة منسوبة للمتوفاة، وخددا والتدها بنشرها لإجبارها على الاعتذار لها فامتثلت لها، قم فٌوجىء أهل المجني عليها بانتشار تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت المتوفاة بذلك أقدمت على قتل نفسها".

وأقامت النيابة العامة: الدليل كذلك من إقرارات أربعة من المتهمين، وما انتهى إليه تقرير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بفحص هواتفهم".

وتأتي الواقعة بعد نحو وقت قصير من واقعة مشابهة راح ضحيتها فتاة عمرها 17 عامًا، عندما انتحرت الطالبة بسنت خالد من محافظة الغربية (دلتا مصر)، وذلك بتناولها "حبة الغلال"، بسبب تداول صور خادشة زائفة منسوبة لها عبر مواقع التواصل.