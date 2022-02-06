رئيس إيران يلفت لـ"شرط" استمرار المفاوضات مع السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، إلى شرط استمرار بلاده في المفاوضات مع المملكة العربية السعودية وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان رئيسي قوله: "إيران مستعدة لاستمرار المفاوضات حتى بلوغ النتيجة مع السعودية، شرط ان يكون السعوديون بدورهم على استعداد لمواصلة الحوار في اجواء يسودها التفاهم والاحترام المتبادل".

وأضاف: "الجمهورية الاسلامية الايرانية تحرص دوما على توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين.. الحكومة الايرانية تنتهج سياسة خارجية مبنية على تعزيز الاواصر مع دول الجوار والمنطقة".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "العراق يحظى بمكانة ممتازة في السياسة الخارجية لحكومتنا"، مضيفا: "ندعم دولة عراقية قوية ومقتدرة؛ وأن مشاكل المنطقة ناجمة عن جشع الأمريكيين وفي حال تم طردهم من المنطقة بشكل حقيقي وليس ظاهريا فقط، سنرى كيف الدول الاقليمية ستفرض الأمن والاستقرار والسلام، عبر التعاون مع بعضها البعض".