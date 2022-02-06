لحظة انتشال الطفل المغربي ريان من البئر قبل إعلان وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجحت طواقم الإنقاذ في إخراج الطفل المغربي ريان، مساء السبت، بعد مُضى أكثر من 5 أيام على سقوطه في بئر بإقليم شفشاون شمال غرب البلاد.

وأظهرت مشاهد حية بثها التليفزيون الرسمي المغربي لحظة انتشال الطفل ونقله عبر سيارة إسعاف.

وسُمع صوت تكبيرات وتهليل عند إخراج الطفل عبر نفق تم حفره لانتشال من البئر العالق فيه.

وعلى مدار الأيام الماضية، حاول المنقذون إيصال مياه وطعام إلى الطفل.

كما بيّنت اللقطات الحية، مساء السبت، طائرة مروحية كانت مستقرة على مسافة قريبة من مكان الحاث، حيث نُقل الطفل بسيارة الإسعاف عبر موكب من أمني من قوات الدرك الملكي.

وسقط الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، في بئر بعمق 32 مترا بقرية اغران بإقليم شفشاون، الثلاثاء الماضي.

وحظيت الحادثة اهتمام الكثيرين في منطقة العربية، الذي تابعوا عن كثب تفاصيل جهود الإنقاذ التي امتدت لأيام متواصلة.