دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي المغربي، السبت، وفاة الطفل ريان الذي علق 5 أيام في بئر سقط فيه بإقليم شفشاون بالمغرب، حسبما نقل التليفزيون المغربي عن بيان للديوان الملكي.

وجاء إعلان وفاة الطفل، البالغ من العمر 5 سنوات، بعد وقت قصير من الإعلان عن نجاح طواقم الإنقاذ في انتشاله.

وعلق ريان في بئر بعمق 32 مترًا بقرية اغران بإقليم شفشاون (شمال غرب المغرب)، الثلاثاء الماضي.

كان التليفزيون الرسمي المغربي أذاع مشاهد حية للحظة انتشال الطفل ونقله عبر سيارة إسعاف إلى طائرة مروحية كانت تنتظر على مسافة قريبة من الحادث.

وعلى مدار الأيام الماضية، حاول المنقذون إيصال المياه والطعام إلى الطفل، الذي بدا على قيد الحياة حتى الساعات الأخيرة، لكنه غير عاجز عن الحركة.وصاحب جهود الإنقاذ آمال كبيرة في أن تكلل العملية بالنجاح. وحظيت الحادثة اهتمام الكثيرين في منطقة العربية، الذي تابعوا عن كثب تفاصيل جهود الإنقاذ التي امتدت لأيام متواصلة.

وقال الديوان الملكي، في بيانه: "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

وأعرب العاهل المغربي "عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم"، مؤكدًا أنه "كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيًا".

كما عبر الملك محمد السادس "عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم".