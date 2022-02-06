دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي المغربي، السبت، وفاة الطفل ريان الذي علق 5 أيام في بئر سقط فيه بإقليم شفشاون بالمغرب، حسبما نقل التليفزيون المغربي عن بيان للديوان الملكي.

وجاء إعلان الخبر بعد وقت قصير من الإعلان عن نجاح طواقم الإنقاذ في انتشال الطفل.

وقال الديوان الملكي، في بيانه: "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

وأعرب العاهل المغربي "عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم"، مؤكدًا أنه "كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيًا".

كما عبر الملك محمد السادس "عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم".