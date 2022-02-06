أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- لم يحضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، الجمعة، على الرغم من وجوده على القائمة الرسمية الصينية للحضور. وبدلاً من ذلك، ضم الوفد السعودي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة.

في 28 يناير/ كانون الثاني، نشرت وزارة الخارجية الصينية القائمة الرسمية بحضور حفل الافتتاح، بمن فيهم الأمير محمد بن سلمان. وفي اليوم نفسه، غردت السفارة الصينية لدى المملكة العربية السعودية برسالة ترحب ترحيبًا حارًا بولي العهد في حفل الافتتاح، مضيفة أنه من المأمول أن تعزز الزيارة العلاقات الاستراتيجية الصينية السعودية.

كان الأمير محمد بن سلمان أحد أبرز قادة العالم بسبب حضوره الحدث، الذي طغت عليه المقاطعات الدبلوماسية من قبل العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وأرسلت شبكة CNN أسئلة بالفاكس إلى وزارة الشؤون الصينية وتواصلت مع حكومة المملكة العربية السعودية للتساؤل عن سبب عدم حضور القائد الخليجي.

ولم يحضر الأمير محمد بن سلمان أيضًا مأدبة للقادة الأجانب استضافها الرئيس شي جين بينغ وزوجته بينغ ليوان يوم السبت، كما ظهر على شبكة الإعلام الحكومية CGTN. وحضر المأدبة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي أجرى سلسلة من المحادثات يوم السبت مع قادة الإمارات وقطر ومصر وكازاخستان من بين دول أخرى.

نشر حساب تويتر الخاص بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة مقطع فيديو للأميرة السعودية وهي تلوح للمنتخب السعودي خلال حفل الافتتاح. متزلج جبال الألب فائق عبدي هو أول رياضي من المملكة العربية السعودية يشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وكتبت الأميرة، السبت، عبر حسابها على موقع تويتر، عن حضورها حفل الافتتاح: "أشعر بالفخر لأنني أشاهد أول فريق سعودي للأولمبياد الشتوي في حفل الافتتاح في بكين اليوم".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة، القائمة الكاملة لوفد المملكة في حفل الافتتاح، والتي لم تشمل الأمير محمد بن سلمان. وضمت القائمة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة، وأضواء العريفي عضو مجلس إدارة اللجنة.