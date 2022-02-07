دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الاثنين، اعتماده سياسة الحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، شاملة فرض رسوم تعرفة قدرها 25 فلسًا إماراتيًا عليها.

وقالت حكومة دبي، في بيان، إن السياسة الجديدة هدفها "الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية"، لافتة أنه سيتم إطلاق حملة توعوية لأفراد المجتمع والقطاع الخاص في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أنه سيتم فرض التعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد اعتبارًا من أول يوليو/ تموز 2022 في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى.

وبين هذه المتاجر: محلات بيع التجزئة ومحلات الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية.

وتسعى حكومة إمارة دبي إلى حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين من التطبيق ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع، وذلك بعد وسيتم تقييم التجربة على مراحل.