الباحثة السعودية نجاة السعيد بعد وصولها إلى إسرائيل: "يا له من شعور"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت الباحثة السعودية، نجاة السعيد، إلى إسرائيل، مساء الأحد، حسب صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وشاركت السعيد متابعيها صورا لدى وصولها إلى إسرائيل وعلقت عليها بالقول: "لقد هبطت للتو في إسرائيل... يا له من شعور"، خسب قولها.

Just landed in #Israel. What a feeling 🙂 https://t.co/C6OUtFS1U0

ونشرت الباحثة السعودية صورا أخرى من إحدى المدن الإسرائيلية وكتبت في تغريدتها: "دأبت صديقتي الأعز أفيتال شنيلر على التقاط صور لي منذ وصولي".

وتابعت السعيد قائلة: "أول صورة في الهواء الطلق كانت أمام منزل الرئيس، لقد جعلتني أشعر أنني في بيتي، عائلتها طيبة جدا وحسنة الملقى"، حسب قولها.

My dearest @AvitalShneller was taking me pictures all around since I landed. The first outdoor picture was next to the President's Residence. She made me feel home. Her family is so sweet and so welcoming 🙏 @sharakango @GulfIsrael @IsraelArabic @israelintheUAE @IsraelDubai https://t.co/QlVXVzve9q

من جانبه، رحب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بالسعيد، قائلا عبر صحفته على تويتر: "يا هلا بالباحثة السعودية نجاة السعيد في بلدك الثاني"، حسب قوله.