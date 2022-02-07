الباحثة السعودية نجاة السعيد بعد وصولها إلى إسرائيل: "يا له من شعور"

الشرق الأوسط
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باحثة سعودية بعد وصولها إلى إسرائيل: "يا له من شعور"
Credit: JACK GUEZ / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت الباحثة السعودية، نجاة السعيد، إلى إسرائيل، مساء الأحد، حسب صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وشاركت السعيد متابعيها صورا لدى وصولها إلى إسرائيل وعلقت عليها بالقول: "لقد هبطت للتو في إسرائيل... يا له من شعور"، خسب قولها.

ونشرت الباحثة السعودية صورا أخرى من إحدى المدن الإسرائيلية وكتبت في تغريدتها: "دأبت صديقتي الأعز أفيتال شنيلر على التقاط صور لي منذ وصولي".

وتابعت السعيد قائلة: "أول صورة في الهواء الطلق كانت أمام منزل الرئيس، لقد جعلتني أشعر أنني في بيتي، عائلتها طيبة جدا وحسنة الملقى"، حسب قولها.

من جانبه، رحب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بالسعيد، قائلا عبر صحفته على تويتر: "يا هلا بالباحثة السعودية نجاة السعيد في بلدك الثاني"، حسب قوله.

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