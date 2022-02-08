دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت محكمة مصرية إلغاء حكم حبس فتاة واجهت اتهامات بنشر مواد مصورة "خادشة للحياء".

وقبلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، الإثنين، استئناف ريناد عماد، التي باتت تعرف بـ"فتاة تيك توك"، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه (6363 دولار)، حسب صحيفة "الأهرام".

في يوليو/ تموز 2021، ألقت السلطات المصرية القبض على "ريناد"، ووجهت اتهامات لها بنشر مقاطع فيديو على "تيك توك"، قائلة إنها كانت "تحتوي على مواد إباحية خادشة للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها".

وتعد القضية واحدة من بين قضايا لفتيات تواجهن اتهامات، بعد رواج مقاطع فيديو لهن على تطبيق "تيك توك". وكانت محل جدل المصريين منذ القبض عليهن صيف العام الماضي.