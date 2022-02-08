إيران تعلق على موعد الجولة الجديدة من المفاوضات مع السعودية

الشرق الأوسط
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إيرانية تسير أمام علم بلادها في طهران
Credit: BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعداد طهران لمواصلة مفاوضاتها مع السعودية في العاصمة العراقية بغداد.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين: "سوف نواصل مفاوضاتنا مع السعودية في بغداد"، وأضاف أن "موعد هذه المباحثات يعود للرياض"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لفت إلى شرط استمرار بلاده في المفاوضات مع السعودية وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، السبت، على لسان رئيسي قوله: "إيران مستعدة لاستمرار المفاوضات حتى بلوغ النتيجة مع السعودية، شرط أن يكون السعوديون بدورهh على استعداد لمواصلة الحوار في أجواء يسودها التفاهم والاحترام المتبادل".

وأضاف: "إيران تحرص دوما على توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين، والحكومة تنتهج سياسة خارجية مبنية على تعزيز الأواصر مع دول الجوار والمنطقة".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "العراق يحظى بمكانة ممتازة في السياسة الخارجية لحكومتنا"، مضيفا: "ندعم دولة عراقية قوية ومقتدرة".

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