دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقط أردنيون صورًا ومقاطع فيديو لحظة ظهور منطاد غامض في سماء إربد (شمال المملكة)، مُولدًا دفعة من التفاعلات والتساؤلات عبر الشبكات الاجتماعية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، قوله إن المنطاد الذي ظهر اليوم الاثنين في سماء محافظة إربد كان خارج الأجواء الأردنية.

وأضاف مستو: "توهم الناس بأن المنطاد في الأجواء الأردنية وقريب منهم هو خداع بصري يشبه الخداع البصري الذي يبدو فيه القمر أكبر حجما وأقرب إلينا في موقع الشروق أو الغروب عند خط الأفق منه حين يرتفع في السماء".

يأتي هذا فيما قالت مصادر رسمية لـCNN بالعربية، إن "المنطاد الذي تم مشاهدته، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتبع للجانب الإسرائيلي، وتم استخدامه لغايات التجربة والتأكد من فعاليته في مراقبة الحدود، وليس له أي علاقة بأي تهديدات محتملة".

وكان موقع "هلا أخبار"، التابع للقوات المسلحة الأردنية، أول من تحدث عن هوية المنطاد.

وجرى تداول لقطات مصورة للمنطاد، وسط تعليقات حول سبب وجوده في نطاق سماء إربد.