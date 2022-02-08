نجل سلمان العودة يعيد نشر مقال مدح والده ليوسف القرضاوي

الشرق الأوسط
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نجل سلمان العودة يعيد نشر مقال مدح والده ليوسف القرضاوي
Credit: MAHMUD HAMS / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد نجل الداعية الإسلامي المعتقل، سلمان العودة، نشر مقال لوالده عن رجل الدين المصري، يوسف القرضاوي، الإثنين.

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ونشر العودة تغريدة للقرضاوي تضمنت مقالا لوالده يتحدث فيها عن رجل الدين المصري ويمتدحه ويذكر أبرز ما "يميزه" عن غيره من رجال الدين.

وكتب عبدالله العودة على التغريدة التي أعاد نشرها: "الوالد سلمان العودة -فرّج الله عنه وأخزى ظالميه- يتحدث عن الشيخ القرضاوي"، حسب قوله.

ووصف العودة في المقال روح القرضاوي بـ"المتوقدة" مشيرا إلى أنه "لإي حراك لا يتوقف" وأجزل عليه المديح في مقاله.

وكانت قد وضعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر اسم القرضاوي على قوئام الإرهاب عام 2017 تزامنا مع فرض مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر.

يذكر أ، العودة معتقل منذ سبتمبر/أيلول من عام 2017 في السعودية وقال ابنه إنه يقبع في الحبس الانفرادي.

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