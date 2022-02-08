السعودية.. القبض على مصريين وسودانيين إثر مشاجرة جماعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، القبض على 9 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن "شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية بمدينة الرياض"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف المتحدث، عبر حسابه على تويتر، أن الأشخاص المقبوض عليهم "7 مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسية السودانية".

وتابع: "تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".