"تضليل وتحايل".. انتحال شخصية مجدي يعقوب على الهواء في قناة مصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، وقف أحد البرامج وإحالة مسؤولي القناة التي تبثه للتحقيق بعد بث مكالمة مزيفة لجراح القلب الشهير الدكتور مجدي يعقوب.

وقال المجلس، في بيان، إنه قرر "إيقاف برنامج (الحياة أحلى) على قناة (الحدث اليوم)، وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج".

وأضاف البيان أن "البرنامج بث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب، أحدثت تضليلًا وتحايلًا وخرقًا للمصداقية المهنية التي يجب أن تعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام".

وقدم مذيعا برنامج "الحياة أحلى مع شريف ونوران" شخصا، عبر مداخلة هاتفية، زاعمين أنه الدكتور مجدي يعقوب، وزعم المذيع أن هذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها مع الدكتور مجدي يعقوب، فيما أعربت المذيعة عن سعادتها بأن أول مداخلة هاتفية في البرنامج تكون مع من زعمت أنه الدكتور مجدي يعقوب.

كما تحدث ذلك الشخص عبر الهاتف منتحلا شخصية الدكتور مجدي يعقوب، وشاركه في الحديث شخص آخر ادعى أنه مساعد الدكتور مجدي يعقوب وتحدث عن مبادرة لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

وأثار ذلك موجة من الانتقادات الغاضبة في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعرض لكم بعضا منها فيما يلي:

#كلام_جد_شوية.. الموضوع مش مجرد فبركة مكالمة لدكتور مجدي يعقوب وبس.. الموضوع أكبر من كدا.. القناة دي وقنوات تانية كل يوم بيرتكبوا جرائم ومحدش بيتحرك.. أرجو يكون فيه قرار حاسم وحازم بوقف المحتوى دا.. كل واحد ماشي في الشارع معاه قرشين بيروح يشتري هوا ويعمل برنامج ويبقى إعلامي!

شوفت قليل وكتير .. لكن كدة كتير؟!! جايبين واحد منتحل صفة دكتور مجدي يعقوب ؟!!! غيروا اسم القناة للنصب اليوم؟!! القناة دي لازم تتشمع .. مش مستوعبة والله https://t.co/Lnq1fcmr9u

القناة دي لا تتوقف عن ابهرنا ! طالعة ببرنامج جديد وأول حلقة فيه جابوا حد يقلد صوت دكتور مجدي يعقوب في مداخلة كنوع من أنواع البدايات القوية فتم وقف البرنامج ! 😂😂 لف وارجع تاني https://t.co/WG9Kc58ost

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