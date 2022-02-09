وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صورة للمرشد الأعلى السابق بإيران، الخميني وخليفته علي خامنئي إلى جانب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني خلال مقابلة تلفزيونية تناول فيها موضوع التدخل بالشؤون الداخلية في لبنان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

سؤال بريء لا دخل له بالسياسة ولا بسلاح المقاومة. أفترض ان سياسي لبناني كان في مقابلة متلفزة ووراءه صورة للملك السعودي #سلمان_بن_عبدالعزيز أو ولي العهد #محمد_بن_سلمان .. ماذا سيكون تعليق انصار "الحزب"؟؟ #نصرالله مرتاح جدا وبجانبه صورة #الخميني و #خامنئي.

وقال نصر الله في المقابلة التي أدلى بها لقناة العالم الإيرانية ونقلتها قناة المنار التابعة لحزب الله: "التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية، جيد، تفضلوا نقعد نحكي، أنا عندي سؤالين، بالورقة ما في وقف التدخل السعودي في لبنان، الي بده يطلب من الدولة اللبنانية أو حزب لبناني ألا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى عليه أن يبدأ بنفسه أولا، لأن الحرب العسكرية على المقاومة في لبنان لن تؤدي إلى نتيجة وجربوها في 2006.."

٢/٢ دفاع حسن نصرالله عن ايران يسحب عنه الهوية اللبنانية وبرسم الرافعة والغطاء المسيحي أي التيار الوطني الخر ما هو موقف حزب الرئيس من زعيم ميليشيا لا يرفع الا صور خامنئي والمسؤولين الايرانيين أما فلماذا لا يرفع نصرالله صورة رئيس الجمهورية فلأن رئيسه في ايران وليس في لبنان

وتابع قائلا: "العمل الأمني لم يقف بيوم من الأيام وما قدر يمنع تطور المقاومة الضغط السياسي ما وصل على محل راحوا على الموضوع الاقتصادي والموضوع المعيشي بنحمل حزب الله المسؤولية وبنيجي بنقول للبنانيين بدكم تاكلوا خبز بدكم تسلموا سلاح المقاومة..هذه الورقة جاءت بهذا السياق".

عندما شاهدت الجدار خلف حسن نصرالله في المقابلة ظننتها في المرحاض، وعندما شاهدت صورة خامنئي والخميني على الجدار تأكدت انها في المرحاض! https://t.co/KEWPRXwFSA

وأضاف: "الدول العربية أنا ما عندي مشكلة بحزب الله ما عندي مشكلة بأن حكومتنا اللبنانية أو بأي إطار حوار لبناني خليجي حوار لبناني عربي ونحكي منطق ونناقشهم بمصالحنا مصالح لبنان الوطنية.."