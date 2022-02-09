"ماذا لو كانت صورة لعاهل السعودية أو ولي عهده محمد بن سلمان"؟.. مقابلة نصرالله وصورة بجانبه تثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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سامي الجميّل لـCNN: حزب الله يحاول تدمير سلطة القضاء في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صورة للمرشد الأعلى السابق بإيران، الخميني وخليفته علي خامنئي إلى جانب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني خلال مقابلة تلفزيونية تناول فيها موضوع التدخل بالشؤون الداخلية في لبنان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نصر الله في المقابلة التي أدلى بها لقناة العالم الإيرانية ونقلتها قناة المنار التابعة لحزب الله: "التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية، جيد، تفضلوا نقعد نحكي، أنا عندي سؤالين، بالورقة ما في وقف التدخل السعودي في لبنان، الي بده يطلب من الدولة اللبنانية أو حزب لبناني ألا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى عليه أن يبدأ بنفسه أولا، لأن الحرب العسكرية على المقاومة في لبنان لن تؤدي إلى نتيجة وجربوها في 2006.."

وتابع قائلا: "العمل الأمني لم يقف بيوم من الأيام وما قدر يمنع تطور المقاومة الضغط السياسي ما وصل على محل راحوا على الموضوع الاقتصادي والموضوع المعيشي بنحمل حزب الله المسؤولية وبنيجي بنقول للبنانيين بدكم تاكلوا خبز بدكم تسلموا سلاح المقاومة..هذه الورقة جاءت بهذا السياق".

وأضاف: "الدول العربية أنا ما عندي مشكلة بحزب الله ما عندي مشكلة بأن حكومتنا اللبنانية أو بأي إطار حوار لبناني خليجي حوار لبناني عربي ونحكي منطق ونناقشهم بمصالحنا مصالح لبنان الوطنية.."

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