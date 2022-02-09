السعودية.. القبض على مقيم هدد المارة بقطعة حديدية وكسر زجاج مركبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، القبض على مقيم هدد المارة بقطعة حديدية وقام بتكسير زجاج عدد من المركبات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن "دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية، ووجود بلاغات ضده لتكسيره زجاج عدد من المركبات"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف: "تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أن المقيم بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة".