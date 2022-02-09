سوريا تعلن مقتل جندي وإصابة 5 جراء هجوم إسرائيلي بالصواريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت سوريا، الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين جراء هجوم إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق، وذكرت أن دفاعاتها الجوية تصدت للهجوم.

وقال مصدر عسكري سوري إنه حوالي الساعة 56 .12 من فجر اليوم نفذت إسرائيل هجوما جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة 1.10 نفذت هجوما بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

من تصدي دفاعاتنا الجوية للأهداف المعادية في سماء #دمشق https://t.co/MPQiKxasTn

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها وبعد تدقيق نتائج الهجوم تبين مقتل جندي وإصابة 5 جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية.

في أعقاب إطلاق صاروخ أرض-جو الليلة الماضية من #سوريا قام جيش الدفاع بمهاجمة أهدافًا داخل الأراضي السورية من بينها؛ رادار سوري، وبطاريات مضادة للطائرات أطلقت صواريخ تجاه طائرات سلاح الجو. سيواصل جيش الدفاع حماية أجواء دولة #إسرائيل وأمنها https://t.co/3MAcxjpm0C

من جهته قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسمك الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي: "في أعقاب إطلاق صاروخ أرض-جو الليلة الماضية من سوريا قام جيش الدفاع بمهاجمة أهدافًا داخل الأراضي السورية من بينها؛ رادار سوري، وبطاريات مضادة للطائرات أطلقت صواريخ تجاه طائرات سلاح الجو.. سيواصل جيش الدفاع حماية أجواء دولة إسرائيل وأمنها".

وأضاف أدرعي في تغريدة منفصلة على صفحته الرسمية بتويتر: "الصاروخ السوري المضاد للطائرات الذي أطلقته البطاريات السورية انفجر في الهواء دون الحاجة لاعتراضه. لقد دوت صافرات الانذار في منطقة مدينة أم الفحم والسامرة الليلة نتيجة لذلك".

وعادة ما تستهدف إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية في محيط دمشق في حين يضرب سلاح الجو الإسرائيلي مواقع للجيش السوري في أحيان أخرى.