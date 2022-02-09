تركيا تعلن موقفها بشأن التطبيع مع إسرائيل والقضية الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو موقف بلاده من القضية الفلسطينية بـ"الثابت"، وذكر أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل "قد يساهم في تعزيز دور تركيا في التوصل لحل الدولتين".

وقال أوغلو، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة إن "أي خطوة في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية كما فعلت بعض الدول لدى تطبيع علاقاتها، فموقفنا من القضية ثابت"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور تركيا في مارس/ آذار، وتابع أنه من المرتقب تعيين ممثلين خاصين لكلا البلدين خلال الزيارة، وأن تطبيع العلاقات بين البلدين يتم باتخاذ خطوات من كلا الجانبين.

وذكر أن تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية "قد يساهم في تعزيز دور تركيا في التوصل لحل الدولتين"، مشددا على تمسك بلاده بـ"بعض الثوابت والمبادئ، بما في ذلك حل الدولتين".

وتطرق أوغلو إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، وقال إنه من المخطط أن يجري الرئيس التركي الزيارة يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، وأشار إلى أن حالة أردوغان الصحية جيدة جدا، معربا عن أمله في شفائه من كورونا لغاية موعد الزيارة.

كان أردوغان أعلن، في تصريحات سابقة، أنه سيزور الإمارات في فبراير، وأكد أن هناك خطوات مماثلة ستقدم عليها تركيا مع مصر وإسرائيل.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التركي، للاطمئنان على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورنا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أجرى الشيخ محمد بن زايد أول زيارة إلى تركيا منذ 2012، بعد سنوات من تنافس على التأثير الإقليمي.

وآنذاك، أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد.