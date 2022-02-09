دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي.

وقالت هيئة الدفاع المدني إن فرقها "سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي، حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف، وجاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق".

وأضافت الهيئة: "كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 12:09 صباحاً عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات".

وأكدت الهيئة أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو "الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.