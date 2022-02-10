البرلمان الليبي ينتخب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.. وحفتر يُرحب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتخب البرلمان الليبي بالإجماع، الخميس، فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الليبية الجديدة، والذي كان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني، قبل أن يصدر الجيش ترحيبا بهذا التعيين.

وصوت البرلمان الليبي بالإجماع لصالح تعيين باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، الخميس، وفقا لخبر نُشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي.

من جانبها، رحبت القوات المسلحة الليبية (التابعة لحفتر) بهذا التعيين في بيان مصور ألقاه المتحدث باسمها، أحمد المسماري، وأكد فيه دعم الجيش الليبي لهذا التعيين.

وكان باشاغا عضوا في المجلس الرئاسي الليبي وتعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة عام 2019 في وقت قريب من وقت هجوم خليفة حفتر على طرابلس في العام نفسه.