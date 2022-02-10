سبب وتوقيت اتصال بايدن بعاهل السعودية الملك سلمان يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبين أسباب وتوقيت الاتصال وبين تكهنات حول ما يقف خلف هذا الاتصال، تصدر الموضوع أبرز الأمور التي تفاعل عليها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في المملكة العربية السعودية، صباح الخميس.

وكان البيت الأبيض، قد قال في بيان، إن الرئيس الأمريكي تحدث، مع الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات التي يشنها الحوثيون بدعم من إيران ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها ضد هذه الهجمات والدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى التزامه بضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي، وأطلع الملك سلمان على المحادثات الجارية لإعادة فرض القيود على برنامج إيران النووي.

وناقش الزعيمان الأمور المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأكدا مجدداً التزام الولايات المتحدة والسعودية بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وفقا للبيان الأمريكي.

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