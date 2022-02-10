سبب وتوقيت اتصال بايدن بعاهل السعودية الملك سلمان يثير تفاعلا

ماذا يعني إعلان أن "بايدن سيتواصل مع الملك سلمان وليس ولي العهد"؟

"تهنئة صادقة ونأمل بتقوية العلاقات بين البلدين".. الملك سلمان وولي عهده يهنئان بايدن بعد أيام من فوزه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

👇 هذا من جعل #بايدن يتصل على ابونا #خادم_الحرمين_الشريفين 💪✌️🇸🇦 كلنا #محمد_بن_سلمان - https://t.co/VIyhMTScVg

وبين أسباب وتوقيت الاتصال وبين تكهنات حول ما يقف خلف هذا الاتصال، تصدر الموضوع أبرز الأمور التي تفاعل عليها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في المملكة العربية السعودية، صباح الخميس.

لم يمضي سوى يومان على تحدث الحرس الثوري الإيراني عن "تخلي" واشنطن عن #السعودية و #الإمارات، حتى أتى الرد سريعاً بمكالمة مباشرة من بايدن إلى قائد الأمتين العربية والإسلامية #الملك_سلمان، يبحث فيها تقوية علاقات البلدين وأخذ رأي المملكة بكيفية استقرار المنطقة 🙂🇸🇦🇦🇪🦅 #أحمد_مازن

وكان البيت الأبيض، قد قال في بيان، إن الرئيس الأمريكي تحدث، مع الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الهجمات التي يشنها الحوثيون بدعم من إيران ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

#خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز يتلقى اتصال من رئيس #الولايات_المتحدة الأمريكية #بايدن : أحد محاور الإتصال كان استقرار إمدادات #الطاقة #السعودية 🇸🇦 صمام الأمان ومركز الثقل وصناعة القرار في إمدادات الطاقة العالمية. #رؤية_السعودية_2030 🇸🇦❤️🇸🇦 https://t.co/ZiuZpTlJ2E

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها ضد هذه الهجمات والدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى التزامه بضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي، وأطلع الملك سلمان على المحادثات الجارية لإعادة فرض القيود على برنامج إيران النووي.

اليوم وكل يوم أكاد ألامس الجوزاء فخرًا بقيادة عظيمة وأنا أتذكر ما قاله الخبير السياسي الأمريكي مكاني مخاطبًا بايدن لحل مشاكل الطاقة تعرف ماذا تفعل . #السعودية_العظمى https://t.co/3ECvrcBEvA

وناقش الزعيمان الأمور المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأكدا مجدداً التزام الولايات المتحدة والسعودية بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وفقا للبيان الأمريكي.