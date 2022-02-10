إيران: العراق قدم وثائق مطلوبة في قضية مقتل قاسم سليماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيران، الأربعاء، ختام اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالتحقيق في مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي انعقد بدورته الثالثة الثلاثاء والأربعاء في بغداد.

يذكر أن سليماني كان قد قُتل بغارة أمريكية عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون ثاني من عام 2020، برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس.

وقال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران كاظم غريب آبادي، إن الجانب العراقي قدم خلال هذا الاجتماع، الوثائق المطلوبة من قبل الطرف الإيراني، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن البيان المشترك الصادر عن اجتماع بغداد المشترك، نص على "التسريع في وتيرة التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل الوثائق والمعلومات المكملة للمضي بالملفات القضائية قدما في كلا البلدين، ومن أجل التحقق من تحقيق العدالة فيما يخص هذه الجريمة".

وأضاف: "التأكيد على إكمال التحقيقات في إيران والعراق حول الأوجه المختلفة لهذه الجريمة، بهدف إنزال العقوبة العادلة في جميع المتهمين وبأقصر وقت ممكن".

وتابع: "اتخاذ كافة جميع التدابير اللازمة من قبل الجانبين حول ملاحقة ومقاضاة ومعاقبة جميع الضالعين في إصدار الأمر أو تخطيط أو تنفيذ هذا العمل الإجرامي".

وقال غريب آبادي إنه "نظرا لاقتراب الطرف الإيراني من إكمال التحقيق حول هذا الملف، فإن المتوقع تسليم النيابة العامة في طهران في 20 مارس/ آذار، مذكرة الاتهام ذات الصلة للنظر في الجرائم والتهم الموجه إلى جميع المتورطين في هذه الجريمة".

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن مجلس القضاء الأعلى أعلن عن انتهاء الجولة الثالثة لاجتماع للجنة المشتركة وأن "الاجتماع انتهى بالتأكيد فيه على ضرورة استمرار الاجتماعات المشتركة وتبادل الوثائق التي تفيد التحقيق بالقضية وصولا إلى معرفة الجناة الحقيقيين".