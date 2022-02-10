رئيس إيران: ينبغي وضع حد لجرائم القتل الجماعي للتحالف بحق شعب اليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إنه ينبغي وضع حد لما وصفه بـ"جرائم القتل الجماعي" للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية لرئيسي مع رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "اليوم بواسطة كسر الحصار الظالم عن اليمن، وضع حد لجرائم القتل الجماعي المروعة التي تمارسها قوات التحالف بحق الشعب اليمني الأعزل".

وأضاف رئيسي أن "التدخلات الاجنبية، تشكل السبب الرئيس في انعدام الامن داخل المنطقة"؛ داعيا إلى "حل الازمة اليمنية عبر الاحتكام الى الحوار اليمني اليمني"، على حد تعبيره.

وحول المفاوضات النووية في فيينا، قال الرئيس الإيراني إن "تمسك الإدارة الأمريكية بسياسات حكومة ترامب البائدة، حجر عثرة أساسية في مسار التقدم المنشود خلال المفاوضات الجارية بفيينا".